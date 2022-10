DFB-Pokal: Torjägerin Asnaimer lost Achtelfinale aus

Siebtliga-Torjägerin Maria Asnaimer lost am Sonntag die Achtelfinal-Begegnungen des DFB-Pokals aus. Die Stürmerin des TuS Germania Lohauserholz-Daberg hatte in der vergangenen Saison 93 Tore in 33 Partien erzielt. Für diese Leistung war Asnaimer im September am Randes des Nations-League-Spiels zwischen Deutschland und Ungarn (0:1) in Leipzig mit der "Torjägerkanone für alle" ausgezeichnet worden.