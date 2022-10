Lübecker Fans zündeln: Aber Mainz spaziert ins Achtelfinale

Lübeck konnte vor 9974 Fans nur kurz von einem erneuten Wunder träumen. "Wir wollen die einfach ärgern und das genießen. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt", hatte Trainer Lukas Pfeiffer gesagt. Der Underdog - vor der Partie in 23 Spielen unbesiegt - begann auch ohne Angst, war bissig, warf sich in jeden Ball. Doch in Sachen Technik und Tempo hatte Mainz natürlich mehr zu bieten.