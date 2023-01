Brisante Worte vor Leipzig! Angelino tritt gegen Ex-Klub nach

„Das war eine Entscheidung des Klubs. Und wenn du keine Chance bekommst, um deine Position zu kämpfen, ist das etwas, was einen Spieler wirklich schmerzt“, sagte der Spanier vor dem Achtelfinale im DFB-Pokal zwischen Titelverteidiger Leipzig und Hoffenheim am Dienstag im kicker . (DFB-Pokal: Achtelfinale RB Leipzig - TSG Hoffenheim, Mittwoch 18 Uhr im LIVETICKER)

Angelino wurde bis zum Saisonende von RB an die TSG ausgeliehen, nachdem zuvor der deutsche Nationalspieler David Raum von den Kraichgauern zu den Leipzigern gewechselt war.

In Hoffenheim konnte der 26-Jährige als Raum-Ersatz bisher nicht überzeugen. Angelino steckt mit seinem Klub in der Krise, die TSG wartet seit acht Bundesligaspielen auf einen Sieg und holte in diesem Zeitraum nur zwei Punkte.