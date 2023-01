DFB-Pokal: Fischer auf Elfmeterschießen vorbereitet

Trainer Urs Fischer von Fußball-Bundesligist Union Berlin will den VfL Wolfsburg trotz dessen gerissener Siegesserie nicht unterschätzen. „Ich denke, sie werden selbstbewusst anreisen“, sagte der Schweizer Coach vor dem Achtelfinale im DFB-Pokal am Dienstag (20.45 Uhr/Sky): „Sie sind gut unterwegs und ein bisschen die Mannschaft der Stunde, auch wenn sie das letzte Spiel in Bremen verloren haben.“