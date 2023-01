Paderborn im Pokal: "Magische Nacht" gegen Stuttgart

Fußball-Zweitligist SC Paderborn geht hochmotiviert in die Achtelfinalpartie des DFB-Pokals am Dienstag gegen Bundesligist VfB Stuttgart (18.00 Uhr). „Wir werden unser letztes Hemd auf dem Platz lassen. Schließlich geht es um viel Geld und ein tolles Gefühl“, sagte Trainer Lukas Kwasniok vor dem Duell mit den Schwaben: „Wir freuen uns auf eine magische Nacht.“

Die Mannschaft von Bruno Labbadia sei "besser besetzt als wir", so Kwasniok: "Neben der individuellen Qualität verfügt Stuttgart über Wucht in der Defensive und schnelles Umschalten." Dennoch wollen die Paderborner, die in der Runde zuvor schon in Werder Bremen einen höherklassigen Gegner aus dem Pokal gekickt hatten, dagegenhalten.