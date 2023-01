Sportwetten: Mainz-Sieg bringt das Sechsfache des Einsatzes

Ein DFB-Pokal-Überraschungscoup des FSV Mainz 05 am Mittwoch im Achtelfinale gegen Rekordcupsieger Bayern München bringt beim Sportwettenanbieter bwin das Sechsfache des Einsatzes. Der Rekordchampion von der Isar ist mit einer Siegquote von 1,46 allerdings klarer Favorit auf das Erreichen des Viertelfinales.

Auch Cupverteidiger RB Leipzig kann mit einer Quote von 1,55 optimistisch in die Partie gegen die TSG Hoffenheim gehen. Die Kraichgauer sind mit einer Quote von 5,25 klarer Außenseiter.

Ein deutlich engeres Duell erwartet der Buchmacher am Dienstag zwischen dem VfL Wolfsburg (Quote 3,10) und dem letztjährigen Halbfinalisten Union Berlin (Quote 2,30).

Eine Woche später ist Borussia Dortmund ebenfalls ein Kandidat fürs Viertelfinale. Ins Nachbarschaftsduell mit dem VfL Bochum (Quote 4,33) geht der BVB am 8. Februar mit einer Quote von 1,68 als klarer Favorit ins Spiel.