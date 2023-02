FC Bayern: Thomas Müller reagiert auf Spitze von Ex-Trainer Niko Kovac

Kovac sagte vor dem Pokalduell bei Union Berlin: „Das ist der stärkste Gegner, den wir ziehen konnten. Ich glaube, es ist im Moment leichter in München zu spielen als in Berlin“.

Bayern droht Tabellenführung zu verlieren

Tatsächlich ist Unions Bilanz in 2023 mit vier Siegen in Liga und Pokal makellos.

Auch weil die Münchener noch auf den ersten Bundesliga-Erfolg in diesem Jahr warten, sind die Köpenicker auf einen Punkt an den Tabellenführer herangerückt und haben am Samstag gegen Mainz die Chance, vorübergehend Platz eins zu übernehmen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Die Bayern sind dann am Sonntag in Wolfsburg gefordert - und wissen um den Druck. „Wir müssen jetzt jedes Spiel gewinnen.“, sagte Joshua Kimmich am SPORT1-Mikrofon: „Unser Ex-Trainer hat sich ja schon geäußert. Schauen wir mal, was passiert.“ (DATEN: Spielplan der Bundesliga)