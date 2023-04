DFB-Pokal: SPORT1 zeigt alle Highlights zu Halbfinale mit Eintracht und Leipzig

Mit den Halbfinals geht der DFB-Pokal in Kürze in die entscheidende Phase. SPORT1 bleibt in „Volkswagen DFB-Pokal Pur“ weiter am Ball und fasst am Donnerstag, 4. Mai, ab 19:00 Uhr die beiden Halbfinalpartien mit allen wichtigen Szenen im Free-TV und im Stream zusammen.