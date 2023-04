Lob für Kolo Muani: "Kann nur in Superlativen von ihm reden"

„Kolo spielt Woche für Woche hervorragend. Heute hat er es gekrönt mit den beiden Toren. Man kann jede Woche nur in Superlativen von ihm reden“, sagte Eintracht Frankfurts Kapitän Sebastian Rode nach dem 2:0 (2:0) gegen Union Berlin.

Eintracht Frankfurt: Bleibt Kolo Muani?

Die Gerüchte um das Interesse anderer Vereine an Kolo Muani blenden die Frankfurter aber noch aus. „Das ist alles Zukunftsmusik“, sagte der SGE-Coach: „Von mir aus kann er in jedem Spiel zwei Tore machen, dann schauen wir, was im Sommer passiert.“