Eintracht will Glasner "gebührenden Abschied" geben

Eintracht Frankfurt will seinem scheidenden Trainer Oliver Glasner den DFB-Pokal zum Abschied schenken. „Er hatte eine hervorragende Zeit und hat sich sehr wohl in Frankfurt gefühlt. Deswegen ist es schade, wie die Rückrunde gelaufen ist. Wir wollen ihm den gebührenden Abschied geben“, sagte Kapitän Sebastian Rode am Montag bei der offiziellen Pokal-Übergabe in Berlin.