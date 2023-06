Die verhängnisvolle Eintracht-Auswechslung im Pokalfinale

Mertesacker: Rode-Wechsel „Knackpunkt des Spiels“

Nach seiner Auswechslung dauerte es tatsächlich nur zwei Minuten, ehe RB in Führung ging. Dafür verantwortlich war ausgerechnet ein in den 71 Minuten zuvor nicht gesehener Schnittstellenpass durch die deutlich luftigere Zentrale auf Dominik Szoboszlai. Plötzlich hatte in der Mitte jeder RB-Künstler einen halben Meter mehr Platz und nutzte diesen perfekt für den K.o.-Schlag in einem zähen Duell.