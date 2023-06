Historischer Sieg für Makkabi Berlin! Erster jüdischer Verein im DFB-Pokal

Als erster jüdischer Verein überhaupt erreichte der Klub die erste Hauptrunde des DFB-Pokals. Der Berliner Oberligist setzte sich im Landespokalfinale am Samstag mit 3:1 gegen Sparta Lichtenberg (Berlin-Liga) durch.

In einer hart umkämpften Partie ging es bis in die Verlängerung, wo ein Eigentor von Lukas Noack in der 118. Minute Makkabi auf die Siegerstraße brachte. Kiyan Soltanpour machte sieben Minuten später den Deckel zum 3:1 drauf.