Darmstadt blamiert sich mit 0:3 bei Viertligist Homburg

Darmstadt 98 hat sich kurz vor der Rückkehr auf die Bundesliga-Bühne bis auf die Knochen blamiert. Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht verlor im DFB-Pokal beim FC Homburg sang- und klanglos mit 0:3 (0:1) und scheiterte erstmals seit sieben Jahren wieder an einem Viertligisten. Die Saarländer, einziger Regionalligist in der zweiten Runde, feierten ihren ersten Sieg im Pokal seit 28 Jahren dagegen ausgelassen.

Favorit Darmstadt, der schon in der Vorbereitung nur eines von sechs Spielen gewonnen hatte, trat vor 12.000 Zuschauern vor allem offensiv erschreckend harmlos auf. Vor dem Saisonstart am Sonntag beim Nachbarn Eintracht Frankfurt war von einer Erstliga-Tauglichkeit nicht viel zu sehen.

Lieberknecht hatte kurz vor dem Anpfiff noch vor dem FCH gewarnt. "Das sind Jungs, die über sich hinauswachsen können - und wir wollen das verhindern", hatte der Darmstadt-Coach gesagt. Der Plan misslang gründlich: Homburg startete furios in sein erstes DFB-Pokalspiel seit sieben Jahren. Als Mendler nach einer abgefälschten Flanke am zweiten Pfosten einschieben durfte, lag die Überraschung in der Luft - Erinnerungen an Darmstadts 0:1-Blamage beim FC-Astoria Walldorf im Jahr 2016 wurden wach.