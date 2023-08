DFB-Pokal heute: 1. FC Lokomotive Leipzig gegen Eintracht Frankfurt LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Es ist endlich wieder soweit, die DFB-Pokal-Saison 2023/24 startet mit einem vielversprechenden Duell zwischen dem 1. FC Lokomotive Leipzig und Eintracht Frankfurt. Für Leipzig ist es das zweite Mal, dass sie an dem Pokalwettbewerb teilnehmen und somit auch die Möglichkeit haben, sich mit etablierten Mannschaften wie Frankfurt zu messen. Obwohl die Teams in ihrer Pflichtspielhistorie noch nie aufeinandergetroffen sind, können wir uns auf eine spannende Begegnung freuen. Frankfurt geht mit einem Titelrekordhalter ins Spiel - Randal Kolo Muani wurde mit sechs Treffern Torschützenkönig der letzten Saison. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob er es gegen das leidenschaftliche Team aus Leipzig erneut in das Tor schafft.

Eintracht Frankfurt hat keinen guten Ruf, wenn es um Spiele gegen niederklassige Teams geht. Dabei gab es schon die eine oder andere Überraschung. So wie bei der Pokalpremiere von Adi Hütter als SGE-Coach gegen den SSV Ulm, als Frankfurt knapp unterlag. Es wird also spannend sein zu sehen, ob Dino Toppmöller, der in diesem Spiel erstmals als Trainer von Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal an der Seitenlinie stehen wird, gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig eine Überraschung erlebt oder ob er seine Mannschaft gewohnt souverän durch das Spiel bringt.