DFB-Pokal heute: FC 08 Homburg gegen SV Darmstadt 98 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das heutige DFB-Pokal-Spiel zwischen dem FC 08 Homburg und dem SV Darmstadt 98 verspricht Spannung pur. Beide Teams trafen bereits vor vielen Jahren in ihren Zweitliga-Zeiten aufeinander und die Bilanz ist ausgeglichen. Nun kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen, bei dem beide Mannschaften um den Einzug in die nächste Pokalrunde kämpfen.

Doch es gibt auch historische Begebenheiten, die für zusätzliche Brisanz sorgen. So kassierte der FC Homburg im November 1980 gegen Darmstadt die höchste Heimniederlage seiner Profi-Geschichte. Dem SV Darmstadt 98 gelangen dabei zudem die meisten Auswärtstore in ihrer Geschichte in einem Profi-Fußballspiel. Auch das bisher beste Abschneiden beider Teams im DFB-Pokal - das Erreichen des Viertelfinals - weckt weitere Emotionen.