DFB-Pokal heute: FC-Astoria Walldorf gegen 1. FC Union Berlin LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das bevorstehende DFB-Pokal-Spiel zwischen dem FC-Astoria Walldorf und dem 1. FC Union Berlin verspricht ein spannendes Aufeinandertreffen zweier Teams, die in dieser Saison große Ziele verfolgen. Walldorf nimmt zum dritten Mal am DFB-Pokal teil und hat bereits bewiesen, dass sie in der Lage sind, höherklassige Mannschaften zu schlagen. Mit Marcel Carl haben sie außerdem einen Spieler in ihren Reihen, der bereits in allen vier Pokalspielen der Vereinsgeschichte zum Einsatz kam. Der FC-Astoria Walldorf hat somit nichts zu verlieren und wird mit großem Engagement in das Spiel gegen Union Berlin gehen.