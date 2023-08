DFB-Pokal heute: FC Teutonia 05 Ottensen gegen Bayer 04 Leverkusen LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Samstag um 15:30 Uhr findet in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals das Duell zwischen FC Teutonia 05 Ottensen und Bayer 04 Leverkusen statt. Dabei handelt es sich um ein Debütmatch zwischen den beiden Klubs im deutschen Profifußball. Leverkusen kann nicht mit besonders guten Statistiken im Premierenduell gegen eine Mannschaft aufwarten, gewann von den letzten fünf nur eines. Trainer Xabi Alonso bestreitet heute sein erstes DFB-Pokalspiel als Trainer.

FC Teutonia 05 Ottensen nimmt zum zweiten Mal in Vereinsgeschichte am DFB-Pokal teil und wird sich an das ernüchternde Ergebnis der Vorsaison erinnern. Mit einer 0:8 Niederlage gegen RB Leipzig mussten sie sich geschlagen geben. Bayer 04 Leverkusen scheiterte hingegen erstmals seit 2011/12 in der ersten Runde des Wettbewerbs. Die Werkself traf in jedem ihrer letzten 26 DFB-Pokal Spiele und hat sogar einen Rekord aufgestellt, indem sie in jedem der letzten 31 Auswärtsspiele des Pokals getroffen hat.