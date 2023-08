DFB-Pokal heute: FC Viktoria Köln gegen SV Werder Bremen LIVE im TV, Live-Ticker & Live-Stream

Das DFB-Pokal-Spiel zwischen dem FC Viktoria Köln und dem SV Werder Bremen verspricht eine attraktive Begegnung zu werden. Obwohl beide Mannschaften noch nie gegeneinander angetreten sind, haben sie bereits eine gemeinsame Geschichte in der zweiten Liga Nord in der Saison 1980/81. Damals blieb Werder Bremen in beiden Liga-Partien ungeschlagen, gewann allerdings das Duell in der 1. Runde des DFB-Pokals zu Hause mit 6:3 gegen die Viktoria Köln. Trainer Olaf Janßen kennt den Verein Werder Bremen sehr gut aus seiner Zeit als Spieler beim 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt und konnte gegen keinen anderen Verein mehr Partien gewinnen.

Viktoria Köln nimmt dieses Jahr zum 18. Mal und zum dritten Mal in Folge am DFB-Pokal teil und qualifizierte sich als Landespokalsieger des Fußball-Verbandes Mittelrhein. Ihre besten Ergebnisse erzielten sie in den Spielzeiten 1974/75 und 1991/92, als sie im Achtelfinale ausschieden. Werder Bremen dagegen ist ein erfahrener DFB-Pokal-Teilnehmer und absolvierte bislang insgesamt 244 Partien. In den vergangenen fünf Spielzeiten standen sie zweimal im DFB-Pokal-Halbfinale, konnten jedoch nie den Titel gewinnen. In den letzten beiden Spielzeiten schieden sie bereits in der 2. Runde aus.