DFB-Pokal heute: SV Oberachern gegen Sport-Club Freiburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Im DFB Pokal steht heute das Aufeinandertreffen von SV Oberachern und dem Sport-Club Freiburg an. Während es für den unterklassigen SV Oberachern um eine große Sensation geht, möchte der SC Freiburg den nächsten Schritt in Richtung Endspiel machen. Die Partie verspricht Spannung, da beide Mannschaften noch nie im Profifußball aufeinandertrafen.

Freiburgs Neuzugang Junior Adamu ist ein wichtiger Baustein in der Mannschaft von Trainer Christian Streich. Der Österreicher hat bereits zwei ÖFB-Pokal-Titel gewinnen können und ist mit drei Toren aus vier Pokalspielen ein Schlüsselspieler. Der SV Oberachern hingegen hat in der vergangenen Pokalsaison eine 1-9-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach hinnehmen müssen. Nun haben sie jedoch erneut die Chance, es besser zu machen und gegen einen Bundesligisten zu bestehen.

Der SC Freiburg hingegen will den Schwung aus den letzten beiden Pokalspielzeiten mitnehmen und ins Halbfinale einziehen. Unter Trainer Christian Streich setzten sich die Breisgauer stets in der ersten Runde durch und wollen nun ihre beeindruckende Auswärtsserie im DFB Pokal fortsetzen. Oberacherns Nico Huber dagegen möchte für seine Mannschaft die Sensation schaffen und den Einzug in die nächste Runde erreichen. Es verspricht ein spannendes Spiel zu werden, das von beiden Mannschaften mit großem Ehrgeiz angegangen werden wird.