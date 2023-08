DFB-Pokal heute: VfB Lübeck gegen TSG Hoffenheim LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Der VfB Lübeck empfängt heute um 18.00 Uhr die TSG Hoffenheim zum DFB-Pokal-Spiel in der 1. Hauptrunde. Die beiden Mannschaften trafen bisher lediglich einmal in einem Pflichtspiel aufeinander - im Jahr 2003/04 gewann Lübeck im Viertelfinale des DFB-Pokals bei der TSG mit 1:0 und erreichte zum einzigen Mal das Halbfinale. Der VfB ist allerdings seit 13 Jahren kein Dauergast in diesem Wettbewerb und schied in den fünf Pokalteilnahmen zuvor immer in der 1. Runde aus. Doch in der letzten Saison konnten die Lübecker endlich wieder einen Sieg im DFB-Pokal erringen und sind somit positiv gestimmt für dieses Heimspiel.