DFB-Pokal heute: VfL Osnabrück gegen 1. FC Köln LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Ein spannendes DFB-Pokal-Duell erwartet uns heute Abend, wenn der VfL Osnabrück den 1. FC Köln empfängt. Die beiden Mannschaften treffen zum vierten Mal im deutschen Profifußball aufeinander, wobei der FC das einzige bisherige Pokal-Duell für sich entscheiden konnte. Doch die Osnabrücker haben in ihrer Vereinshistorie bereits zweimal das Viertelfinale erreicht und werden alles geben, um den Kölnern ein Bein zu stellen.

Besonders interessant wird das Aufeinandertreffen der Vorlagengeber beider Mannschaften sein. Florian Kainz war in der vergangenen Saison der beste Vorlagengeber des 1. FC Köln und konnte in seinen letzten sieben Pokal-Einsätzen insgesamt sieben direkte Torbeteiligungen verzeichnen. Doch auch der VfL Osnabrück ist in diesem Bereich stark und wird sicherlich versuchen, über seine eigenen Kreativspieler zum Erfolg zu kommen und den Gästen aus Köln keine Chance zu geben.