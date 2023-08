Bayer Leverkusen muss im DFB-Pokal auf Puerta verzichten

Mittelfeldspieler Gustavo Puerta von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen verpasst das Pokalspiel bei Regionalligist Teutonia Ottensen am Samstag. Wie der Klub am Montag mitteilte, hat sich der 20-Jährige am Sonntag einer Hand-OP unterzogen, nachdem er sich im Trainingslager eine Mittelhandfraktur zugezogen hatte.