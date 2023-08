Paderborn in Cottbus früh auf Siegkurs

Ohne Zugang Kruse, der wegen eines Muskelfaserrisses auf unbestimmte Zeit ausfällt, spielten die Paderborner schon in der Anfangsphase ihre Offensivpower aus. Nach Bilbijas erstem Treffer verflachte die Partie etwas, die Cottbuser, die am Ende der vergangenen Saison erst in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga am Sprung in den Profifußball gescheitert waren, hielten besser dagegen.