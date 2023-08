Svensson in Elversberg auf der Tribüne: „Natürlich schwer“

Trainer Bo Svensson vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 ärgert sich über seine Zuschauerrolle im DFB-Pokalspiel beim Zweitligisten SV Elversberg. „Ich darf keinen Kontakt zur Mannschaft haben. Das fällt mir natürlich schwer“, sagte der 44-Jährige vor der Partie am Samstag (18.00 Uhr/Sky): „Ich muss während des Spiels leider in der Loge in den sauren Apfel beißen.“