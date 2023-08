Toppmöller mit "großer Vorfreude" bei Pflichtspielstart

Trainer Dino Toppmöller von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt freut sich auf das DFB-Pokalspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim Regionalligisten 1. FC Lok Leipzig. „Ich habe ein gutes Gefühl, weil wir in den vergangenen drei Wochen einen Entwicklungsschritt gesehen haben“, sagte der neue Coach der Hessen, „die Jungs sind konzentriert und fokussiert. Wir gehen mit großer Vorfreude in den Pflichtspielstart.“

Es könne Phasen geben, in denen „uns Leipzig hoch anlaufen möchte. Darauf sind wir vorbereitet“, so Toppmöller: „Doch wir möchten unserer Rolle gerecht werden und in die nächste Runde einziehen. Wir haben Respekt, wissen aber auch, was wir können.“