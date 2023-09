DFB-Pokal Auslosung: Kommt es zum Giganten-Duell Bayern vs BVB? Alle Infos & Teams

Exakt 48 Tage nach den ersten Spielen endete am Mittwoch die 1. Runde im DFB-Pokal mit dem knappen Sieg von RB Leipzig beim SV Wehen Wiesbaden .

Damit ist auch die Teilnehmerliste der 2. Runde komplett, die am 1. Oktober um 19.10 Uhr im Rahmen der ARD-Sportschau ausgelost wird. Gespielt wird am 31. Oktober und 1. November.

Da die beiden Supercup-Teilnehmer FC Bayern und RB Leipzig erst in dieser Woche ihre Pokalspiele bestritten haben, wird die Auslosung verspätet vorgenommen.

Wie in der 1. Runde wird es auch in der 2. Runde zwei Lostöpfe geben. In einem befinden sich die 26 verbliebenen Profiteams aus der 1. und 2. Bundesliga, im zweiten die sechs Klubs aus der 3. und der Regionalliga.