DFB-Pokal: Titelverteidiger Leipzig entgeht bei Wehen Wiesbaden Pokal-Blamage

RB Leipzig ist in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Der Titelverteidiger gewann zum Abschluss der Auftaktrunde mit 3:2 bei Zweitligist Wehen Wiesbaden. Die Auslosung der 2. Runde findet am Sonntag statt.

Peter Gulacsi, der nach fast einem Jahr Verletzungspause sein Comeback zwischen den Leipziger Pfosten geben durfte, atmete in der ARD kräftig durch: „Wiesbaden macht es immer sehr schwierig für den Gegner, sie verteidigen sehr fleißig und haben ihre paar Chancen gut genutzt. Sie sind wuchtig und körperlich stark. Am Ende zählt aber, dass wir weitergekommen sind.“

Gulacsi feiert Comeback

Für das Spitzenspiel in drei Tagen gegen die Bayern kündigte Gulacsi eine andere Gangart an: „Gegen Bayern wird es ein anderes Spiel. Wir spielen alle drei Tage, so etwas kann mal passieren.“