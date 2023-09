DFB-Pokal: Gulacsi bei RB Leipzig vor Comeback nach langer Verletzungspause

Torwart Peter Gulacsi von Titelverteidiger RB Leipzig wird im Erstrundenspiel des DFB-Pokals beim Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden sein Comeback nach fast einjähriger Verletzungspause geben. Dies teilte Trainer Marco Rose vor der Partie am Mittwoch ( ab 20.45 Uhr - live im SPORT1 -Ticker) ) mit.

Gulacsi war zuletzt wieder ins RB-Aufgebot zurückgekehrt und saß bei den Ligaspielen gegen den FC Augsburg (3:0) und bei Borussia Mönchengladbach (1:0) sowie in der Königsklasse bei den Young Boys Bern (3:1) auf der Bank.

In seiner Abwesenheit war Gulacsi vom einstigen Ersatzkeeper Janis Blaswich stark vertreten worden. Bevor das Duell zwischen Blaswich und Gulacsi um die Nummer eins folgt, will Rose den Routinier jedoch erst einmal „peu a peu integrieren“.

„Wir haben großes Vertrauen in Pete und seine Qualität. Und trotzdem wissen wir um die Verletzung und die Ausfallzeit. Und wir wissen, was Janis in der Zeit geleistet. Es gibt einfach keine Diskussionen. Wir sind im täglichen Austausch“, sagte Rose:.