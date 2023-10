DFB-Pokal heute: Borussia M'gladbach - 1. FC Heidenheim 1846 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Die Bilanz spricht für Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach steht in der 10. Saison in Folge in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Zuletzt verpassten sie die zweite Runde in der Saison 2013/14 durch ein 4:5 im Elfmeterschießen beim SV Darmstadt. Allerdings schied die Borussia auch in der Vorsaison in der zweiten Runde aus, und zwar gegen denselben Gegner. Der 1. FC Heidenheim hingegen konnte sich im DFB-Pokal nur in zwei der zwölf Duelle gegen Bundesligisten durchsetzen. Auswärts ist der FCH in diesem Wettbewerb noch nie gegen einen Erstligisten weitergekommen. Mönchengladbach kam nur bei einem seiner letzten fünf DFB-Pokal-Heimspiele eine Runde weiter und blieb dabei dreimal in Folge ohne eigenes Tor.