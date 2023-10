DFB-Pokal heute: VfB Stuttgart - Union Berlin LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Die Spieler im Fokus

Besondere Aufmerksamkeit verdient Jamie Leweling, der im Sommer von Union Berlin zum VfB Stuttgart wechselte und sein Pflichtspieldebüt für die Schwaben in der 1. Runde des DFB-Pokals gab. Auch Genki Haraguchi, ein weiterer Ex-Unioner, steht seit Anfang 2023 beim VfB unter Vertrag und kam in der vergangenen Saison sowohl für Union als auch für Stuttgart im Pokal zum Einsatz. Enzo Millot, der 2023 in allen seinen drei Spielen im DFB-Pokal traf und zudem ein Tor vorbereitete, könnte ebenfalls eine Schlüsselrolle spielen. Auf Seiten der Eisernen ist Rani Khedira, gebürtiger Stuttgarter und ehemaliger VfB-Spieler, zu beachten, auch wenn er in seinen 20 Einsätzen im DFB-Pokal noch nie an einem Tor direkt beteiligt war.

Die Ausgangslage

Die Ausgangslage vor dem Spiel ist spannend: Der VfB Stuttgart hat seine letzten sechs Auswärtsspiele im DFB-Pokal gewonnen, zu Hause jedoch vier der letzten sechs Pokalpartien verloren. In den vergangenen drei Spielzeiten schied der VfB stets vor eigenem Publikum aus dem Pokal aus. Der 1. FC Union Berlin hingegen könnte bei einem Erfolg in Stuttgart erstmals in der Vereinsgeschichte dreimal in Folge das Achtelfinale im DFB-Pokal erreichen. Allerdings gewann Union auswärts nur zwei von acht Spielen im DFB-Pokal bei Bundesligisten. Es bleibt also abzuwarten, wer sich in diesem Duell durchsetzen kann.