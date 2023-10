DFB-Pokal heute: VfL Wolfsburg - RB Leipzig LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Heute Abend um 18:00 Uhr steht das DFB-Pokal Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig an. Es ist das sechste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in diesem Wettbewerb. Bisher hat Leipzig vier Mal die Oberhand behalten, während Wolfsburg nur einmal, im Achtelfinale 2015, als Sieger vom Platz ging. Die Bilanz spricht also für die Sachsen, die sich gegen kein anderes Team so oft im Pokal durchsetzen konnten wie gegen die Wölfe. Doch Wolfsburgs Trainer Niko Kovac hat eine beeindruckende Pokalbilanz vorzuweisen: Er setzte sich in 22 seiner 24 DFB-Pokalspiele als Trainer durch und gewann den Wettbewerb bereits mit Eintracht Frankfurt (2018) und dem FC Bayern (2019). Im Finale 2019 schlug er dabei RB Leipzig mit den Bayern im Berliner Olympiastadion 3:0.

Die aktuellen Formen beider Teams

Wolfsburg konnte in der ersten Pokalrunde mit einem 6:0 Sieg gegen TuS Makkabi Berlin überzeugen – es war Wolfsburgs zweithöchster Sieg im DFB-Pokal nach einem 7:0 beim FC Oberneuland im September 2008. Doch die Wölfe haben in sieben der letzten zehn DFB-Pokalspiele gegen Bundesligisten den Kürzeren gezogen, darunter drei Mal gegen RB Leipzig. Auf der anderen Seite setzte sich Leipzig in neun der letzten zehn DFB-Pokalspiele gegen Bundesligisten durch und scheiterte in diesem Zeitraum nur im Mai 2021 im Pokalfinale an Borussia Dortmund (1:4). Die Sachsen entschieden die letzten fünf Zweitrundenduelle im DFB-Pokal allesamt für sich - bei 16:1 Toren.

Schlüsselspieler im Fokus

Im Fokus stehen heute auch die Spieler Benjamin Sesko und Tiago Tomas. Sesko wurde in der 1. Pokalrunde beim 3:2-Erfolg bei Wehen Wiesbaden der zweite Leipziger, der bei seiner Pokalpremiere für die Sachsen doppelt traf - nach Daniel Frahn, dem 2011 gegen den VfL Wolfsburg sogar ein Dreierpack beim Debüt gelang. Auf der anderen Seite gelangen Wolfsburgs Tiago Tomas in der ersten Pokalrunde beim 6:0 bei TuS Makkabi Berlin vier direkte Torbeteiligungen (2 Tore, zwei Assists) – als einem von nur drei Spielern neben Nürnbergs Taylan Duman und Can Uzun. Als erster Wolfsburger seit Edin Dzeko im September 2008 gegen Oberneuland gelangen ihm vier direkte Torbeteiligungen in einem Pokalspiel. Beide Spieler könnten heute Abend den Unterschied ausmachen.

Wird VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

DFB-Pokal heute: Wo wird VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

DFB-Pokal: VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch die anderen Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zum DFB-Pokal!

Die Highlights der DFB-Pokalspiele werden am Folgetag auf unserem Sportsender SPORT1 gezeigt.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 am Folgetag ab 0:00 Uhr on-demand alle Highlights in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----