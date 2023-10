DFB-Pokal: Spiele von Bayern und Köln im Free-TV

Die Spiele im DFB-Pokal des Rekordmeisters Bayern München beim 1. FC Saarbrücken und des 1. FC Köln beim 1. FC Kaiserslautern werden live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Die ARD zeigt die Münchner beim Drittligisten in Saarbrücken am 1. November, im ZDF ist tags zuvor (beide 20.45 Uhr) das Duell der Traditionsklubs aus Kaiserslautern und Köln zu sehen. Dies teilten ARD und ZDF am Freitag mit.