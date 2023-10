FC Bayern: "Hat er den Bäcker gemeint?" Tuchel scherzt über Hoeneß' Transfer-Ansage

Ob Bayerns DFB-Pokal-Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken am Mittwoch stattfinden kann, steht aktuell noch in den Sternen. Schuld sind die durch anhaltenden Regen verschlechterten Platzbedingungen. Bevor eine Entscheidung am Spieltag fallen soll, fand am Dienstag die Pressekonferenz vor dem Spiel statt. Trainer Thomas Tuchel sprach zu den Medienvertretern über die mögliche Absage und die Anreise der Bayern, gab aber an, dass er fest mit der Durchführung des Spiels rechne.

Angesprochen auf eine Transfer-Ansage von Uli Hoeneß witzelte Tuchel, wie Hoeneß das wohl gemeint habe könnte. Außerdem verriet er, wer gegen Saarbrücken im Tor stehen wird und verkündete zwei wahrscheinliche Kaderrückkehrer für das Pokalspiel am Mittwoch. Bei einem anderen Duo kommt das Pokalspiel jedoch zu früh.

+++ Deswegen ist Sané in Topform +++

Ich glaube, dass es Leroy hilft, Leistung zu bringen, wenn er weiß, was seine Position ist und viel spielt. Das braucht er, um sich wohlzufühlen und für sein Selbstvertrauen. Dann kann er seine Leistungen regelmäßig abrufen. Da kommt es ihm aus meiner Sicht entgegen, wenn seine Startposition im Angriff breit ist.

+++ Zufrieden mit Bayerns Abwehr? +++

Wir lassen ein bisschen zu viele Torchancen zu. Wir sind auf jeden Fall in allen Mannschaftsbereichen mit Spielern bestückt, die gerne angreifen. Das merkt man unserem Spiel manchmal an. Es macht aber keinen Sinn immer nur zu gucken, was nicht klappt. Wir versuchen unsere Stärken immer über 90 Minuten zu zeigen. Es stimmt, dass wir dadurch immer mal wieder Spiele haben, wo der Gegner zu Torchancen kommt.

+++ Tuchel über Hoeneß Aussage: „Unser Trainer kriegt alles, was notwendig ist“ +++

Hat er es sicher auf Transfers bezogen? Oder hat er damit seinen Bäcker am Tegernsee gemeint? Dann wird es teuer für ihn, wenn er das so gesagt hat (lacht). Dann holen wir das raus, sobald die Transferperiode im Januar startet. Es gibt den Asia Cup, den Afrika Cup. Es gibt mindestens drei Spieler, die wir im Januar abstellen müssen. Deshalb haben wir natürlich die Augen und die Ohren offen und versuchen, wie in jeder Transferperiode, die Mannschaft zu stärken, aber das wird nicht einfach im Januar.

+++ Tel in der Startelf gegen Saarbrücken? +++

Mathys ist immer eine Option. Ich hatte ihn ein paarmal schon gedanklich in der Aufstellung. Dann haben wir uns aber immer entschieden, ihn noch zurückzuhalten. Das war gegen Mainz und im letzten Punktspiel so. Dann haben wir ihn aber zurückgehalten, weil wir den Lauf der anderen nicht unterbrechen wollten.

+++ Tuchel über Ballon d‘Or +++

Ich bin wirklich der schlechteste Ansprechpartner für das Thema. Ich habe erst heute Morgen erfahren, dass gestern die Auszeichnung war.

+++ Steht Neuer wieder im Tor? +++

Ja, Manu wird im Tor stehen.

+++ Goretzka und Gnabry wieder im Kader? +++

Bei Leon sieht es ganz gut aus. Da kann es eventuell für den Kader reichen. Er bekommt jetzt nochmal eine neue Schiene. Bei Serge sieht es auch gut aus. Da gehen wir auch davon aus, dass er es in den Kader schafft. Für Upa und Rapha kommt das Spiel zu früh.

+++Zwei Krankheitsfälle - Pause für Kane? +++

Gerade Harry ist derjenige, der es gewohnt ist, viel zu spielen und durchzuspielen. Er holt sich dadurch auch die Matchfitness und kann auch viel spielen. Aber die Entscheidung ist noch gar nicht gefallen. Wir haben jetzt nochmal Training und dann muss ich mit einigen Spielern sprechen. Noussair kränkelt, Jamal war gestern ein bisschen krank. Kingsley Coman ist umgeknickt im Spiel. Das sind eher die Sachen, wo es Sinn macht, Jungs zu schonen.

+++ Wegen BVB-Duell am Samstag: Wäre eine Absage gut für Bayern? +++

Die Entscheidung liegt nicht bei mir. Es kann auch sein, dass wir anreisen und das Spiel dann abgesagt wird. Dann haben wir einen doppelten Nachteil, weil wir die Reisestrapazen haben. Wenn der DFB entscheidet, dass wir spielen können. Dann hoffen wir, dass es faire Bedingungen sind.

+++ Tuchel über Anreise und mögliche Absage +++

Die Planung steht schon länger, als die Wetterlage uns Probleme bereitet. Deshalb ist die Anreise am Spieltag, wenn wir das noch schaffen sollten. Falls es tatsächlich zu einer Absage kommt, kann es sein, dass wir tatsächlich gar nicht erst losfliegen. 100 Prozent sicher bin ich mir nicht. Die Planung, dass wir erst morgen fliegen, hat aber nicht mit dem Wetter zu tun. Wir gehen aber davon aus, dass gespielt wird.

+++ Pressekonferenz startet +++

Thomas Tuchel hat auf dem Podium Platz genommen. Die PK kann losgehen.

+++ Wie ist die Personallage bei Bayern? +++

