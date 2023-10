Toppmöller warnt vor Underdog Viktoria Köln

Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller will die Emotionen aus dem Spiel gegen Borussia Dortmund (3:3) mit in den DFB-Pokal nehmen.

„Wir tragen keine Enttäuschung, aber Wut in uns, weil wir uns gegen Dortmund die Gegentore ein Stück weit selbst reingeschossen haben. Das müssen wir in positive Energie umwandeln“, sagte der 42-Jährige vor der Zweitrundenpartie am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) beim Drittligisten Viktoria Köln.