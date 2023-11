DFB-Pokal heute: Sandhausen - Leverkusen LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Historische Statistiken und Spieler im Fokus

Sandhausens Rouwen Hennings hat in der Bundesliga gegen 22 verschiedene Teams gespielt, doch nur gegen Bayer 04 Leverkusen konnte er keinen Punkt holen. In vier Duellen mit der Werkself kassierte Hennings vier Niederlagen. Sein einziges Tor gegen Leverkusen gelang ihm beim 1:2 mit Fortuna Düsseldorf im September 2018. Der SV Sandhausen kam in der 1. Runde gegen Hannover 96 erstmals im DFB-Pokal nach einem Zwei-Tore-Rückstand weiter. Es war zugleich der erste Pokalerfolg des SVS gegen ein höherklassiges Team seit fast sieben Jahren. Bayer 04 Leverkusen hingegen schied zuletzt zweimal in Folge im DFB-Pokal bereits vor dem Achtelfinale aus.

Ausblick auf das bevorstehende Match

Der SV Sandhausen hat seine letzten fünf Spiele im DFB-Pokal gegen Bundesligisten verloren und konnte sich insgesamt nur in drei seiner 17 Pokalduelle mit Bundesligisten durchsetzen. Bayer 04 Leverkusen erzielte in der 1. Runde beim 8:0 beim FC Teutonia Ottensen erstmals seit 13 Jahren mehr als sieben Tore in einem Pflichtspiel. Die acht Leverkusener Tore schossen dabei sieben verschiedene Schützen. Der SV Sandhausen und der Hamburger SV sind die einzigen Teams, die die diesjährige 1. Runde im DFB-Pokal trotz drei Gegentoren überstanden haben. Bayer 04 Leverkusen traf in jedem seiner letzten 27 Spiele im DFB-Pokal, kein anderes Team hat derzeit eine so lange Trefferserie. Der SV Sandhausen könnte erstmals im DFB-Pokal zwei Jahre in Folge das Achtelfinale erreichen. Bayer 04 Leverkusen hingegen schied in zwei seiner letzten drei Pokalduelle mit Teams aus der 3. Liga aus. Es bleibt abzuwarten, ob die Werkself dieses Mal ihre Trefferserie fortsetzen und den Fluch der 3. Liga Teams brechen kann.