DFB-Pokal: Saarbrücken - FC Bayern LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Im heutigen DFB-Pokal Spiel trifft der 1. FC Saarbrücken auf den FC Bayern München. Das Match findet um 20:45 Uhr statt und markiert das fünfte Aufeinandertreffen der beiden Teams im DFB-Pokal. Bisher hat der FC Bayern alle vier Duelle für sich entschieden, zuletzt mit einem 3:1 Sieg in der 2. Runde der Saison 1985/86. Es ist das erste Pflichtspiel zwischen den beiden Mannschaften seit April 1993, als der FC Bayern zu Hause mit einem beeindruckenden 6:0 gegen den FCS triumphierte. Interessanterweise hat der FC Bayern in der Bundesliga keines seiner vier Gastspiele in Saarbrücken gewonnen, eine Statistik, die der 1. FC Saarbrücken sicherlich zu seinen Gunsten nutzen möchte.

1. FC Saarbrücken: Der Underdog mit Biss

Trotz der bisherigen Niederlagen gegen den FC Bayern hat der 1. FC Saarbrücken gezeigt, dass er als unterklassiger Verein durchaus in der Lage ist, höherklassige Teams zu schlagen. Seit der Saison 2019/20 hat der FCS fünf Mal gegen ein höherklassiges Team gewonnen, mehr als jeder andere Verein in diesem Zeitraum. Darunter waren auch zwei Siege gegen Bundesligisten: Ein 3:2 gegen den 1. FC Köln und ein 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf, das nach Elfmeterschießen mit 7:6 für Saarbrücken endete. Bei den letzten beiden Teilnahmen an der zweiten Runde des DFB-Pokals zog der FCS jeweils ins Achtelfinale ein.

FC Bayern München: Der Favorit mit einer beeindruckenden Bilanz

Auf der anderen Seite steht der FC Bayern München, der nach einem 4:0 Sieg gegen Preußen Münster auf den nächsten Drittligisten im DFB-Pokal trifft. Gegen Teams unterhalb der ersten beiden Ligen hat sich der FCB in den letzten 27 Duellen durchgesetzt. Allerdings schied der FC Bayern in zwei der letzten drei Fälle in der zweiten Runde des DFB-Pokals aus. In der letzten Saison erreichte der FCB durch ein 5:2 beim FC Augsburg nach drei Jahren wieder das Achtelfinale. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Spieler Eric Maxim Choupo-Moting und Mathys Tel, die beide eine beeindruckende Torbilanz im DFB-Pokal vorweisen können. Zudem hat Joshua Kimmich in den letzten drei DFB-Pokal-Einsätzen jeweils ein Tor vorbereitet.

Wird 1. FC Saarbrücken gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel kann live auf ARD verfolgt werden.

DFB-Pokal heute: Wo wird Saarbrücken gegen FC Bayern im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf ARD, kann das auch Spiel im Sportschau-Audiostream und auf Sky live verfolgt werden.

DFB-Pokal: 1. FC Saarbrücken gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Saarbrücken gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch die anderen Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zum DFB-Pokal!

Die Highlights der DFB-Pokalspiele werden am Folgetag auf unserem Sportsender SPORT1 gezeigt.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 am Folgetag ab 0:00 Uhr on-demand alle Highlights in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

