"Es geht um Respekt!" Bayern-Star Müller liest nach Pokal-Aus Mitspielern die Leviten

Thomas Müller war sauer - vor allem natürlich über die sensationelle 1:2-Pleite in der 2. Runde des DFB-Pokals bei Drittligist 1. FC Saarbrücken, aber auch über seine Mitspieler. Die Last-Minute-Blamage hatte einem Großteil der Akteure des FC Bayern wohl dermaßen auf den Magen geschlagen, dass sie schnurstracks in die Kabine verschwanden, ohne sich bei den Fans für den Support zu bedanken.

Einzig Müller, Joshua Kimmich, Leroy Sané, Mathys Tel sowie Bouna Sarr machten sich auf den Weg in die Bayern-Kurve, um sich einigen aufgebrachten Fans zu stellen, was dem Bayern-Urgestein mächtig gegen den Strich ging.

„Das werden wir auch intern noch mal besprechen, warum auch unsere Fans zurecht sauer sind, unabhängig vom Spiel“, ärgerte sich Müller in der ARD über das Verhalten seiner Kollegen. „Da müssen wir ein anderes Gesicht zeigen, dass wir unseren Fans auch den nötigen Respekt entgegenbringen, wenn die auswärts den Block voll machen.“

FC Bayern: Müller kritisiert Mitspieler

Bei Sky präzisierte der 34-Jährige seinen Unmut: „Den Fans geht es logischerweise wie so oft gar nicht um das Ergebnis, um das Spiel. Auch im Fußball kann man mal ein Spiel verlieren. Da muss ich den Fans auch Recht geben. Was überhaupt nicht geht, ist, dass nur drei, vier Spieler am Ende von sich aus verstehen, den Support auch zu respektieren.“