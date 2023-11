Heidenheim-Coach Schmidt sieht Redebedarf nach Pokal-Aus

Trainer Frank Schmidt von Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim hat nach dem Pokal-Aus bei Borussia Mönchengladbach deutliche Kritik an seiner Mannschaft geübt. "Wir haben Redebedarf, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen viele Dinge verändern", sagt Schmidt nach dem deutlichen 1:3 (0:3).

Nach Gegentoren von Jordan Siebatcheu (3./9.) und Robin Hack (44.) war das Spiel bereits zur Pause entschieden. Schon am Samstag hatte Heidenheim in der Liga in Gladbach verloren (1:2) und dabei ebenfalls die Anfangsphase verschlafen. "Das war heute teilweise ein Spiegelbild", sagte Schmidt: "Ich hatte den großen Glauben, in die nächste Runde einzuziehen. Dieser Glaube war in der Pause vorbei, weil Gladbach unsere Fehler gnadenlos ausgenutzt hat."