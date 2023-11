DFB-Pokal: Das gab es zuletzt vor 31 Jahren! Reihen-Aus für Bundesligisten

Dazu noch Union Berlin, der 1. FC Köln, der 1. FC Heidenheim, der SC Freiburg, 1899 Hoffenheim und der FSV Mainz 05. Nach dem Exodus der Bundesligisten in der zweiten Runde des DFB-Pokals stehen nur noch sechs Vertreter des Oberhauses im Achtelfinale - so wenige wie zuletzt 1992/93.

DFB-Pokal: Bremen und Augsburg scheitern bereits in Runde eins

In dieser Spielzeit stehen neben den sechs Bundesligisten, acht Zweitligisten, ein Drittligist und ein Viertligist in der Runde der letzten 16, die am Sonntag ausgelost und am 5./6. Dezember ausgetragen wird.