Tuchel befürchtet Kapselverletzung bei de Ligt

Innenverteidiger Matthijs de Ligt von Bayern München hat sich beim Pokal-Aus in Saarbrücken wohl erneut mindestens eine Kapselblessur zugezogen. "Er hat sich wieder am gleichen Knie die Kapsel verletzt", sagte Trainer Thomas Tuchel nach dem 1:2 (1:1) beim Drittligisten: "Wir hoffen, dass es nichts Strukturelles ist, sprich kein Band betroffen ist. Wir können es im Moment nicht sagen. Es ist extrem schmerzhaft."

Eine Prognose über die Einsatzchancen des Niederländers am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Klassiker gegen Borussia Dortmund wollte der Coach nicht abgeben. "Wir müssen abwarten, was die Diagnose ist", sagte der 50-Jährige. De Ligt hatte sich in der Anfangsphase des Pokalspiels bei einem Zweikampf mit Fabio di Michele Sanchez am rechten Knie verletzt und war vom Platz gehumpelt. Bereits im Oktober fiel er wochenlang mit einem Blessur am selben Knie aus.