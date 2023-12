DFB-Pokal: Aus gegen Drittligist! Eintracht-Blamage im Pokal

Saarbrücken ist eine Pokal-Mannschaft

Bereits zum dritten Mal in den jüngsten sechs Jahren scheiterten die Hessen an einem Team unterhalb der beiden Eliteligen. Das drittklassige Saarbrücken gewann sensationelle sieben seiner vergangenen acht DFB-Pokalspiele, im dritten Duell gelang erstmals das Weiterkommen gegen die Eintracht.

Bereits in der ersten Halbzeit war der Drittligist deutlich gefährlicher als der Bundesligist, der sich über die komplette Spielzeit keine wirkliche Großchance erspielen konnte. Brünker brachte Saarbrücken in der 20. Minute bereits vermeintlich in Führung, sein Treffer wurde nach VAR-Eingriff jedoch wegen eines Offensiv-Fouls einkassiert.