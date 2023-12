DFB-Pokal heute: Gladbach - Wolfsburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Form und Statistiken

Borussia Mönchengladbach hat seit einem 1:2 in der Bundesliga im Dezember 2019 keins der letzten acht Pflichtspiele gegen den VfL Wolfsburg verloren. Ihr 4:0 Sieg im Ligaduell Mitte November war der höchste Pflichtspielsieg gegen die Wölfe. Doch Wolfsburg hat eine starke Defensive, sie haben als eines von vier Teams in dieser DFB-Pokal-Saison noch kein Gegentor kassiert und nur einen Schuss auf ihr Tor zugelassen. Auf der anderen Seite hat kein anderes Team in dieser DFB-Pokal-Saison so viele Tore in der ersten Halbzeit erzielt wie Borussia Mönchengladbach.