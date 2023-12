DFB-Pokal heute: Leverkusen - Paderborn LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Heute Abend, am 06.12.23, steht das Achtelfinale des DFB-Pokals an. Bayer 04 Leverkusen trifft auf den SC Paderborn 07. Die Partie beginnt um 18:00 Uhr und verspricht ein spannendes Duell. Die bisherige Bilanz spricht für die Werkself: In fünf Pflichtspielen gegen den SC Paderborn blieb Leverkusen ungeschlagen und konnte zuletzt viermal in Folge gewinnen. Auch das einzige bisherige DFB-Pokal-Duell entschied Leverkusen für sich, durch ein Tor von Lucas Alario. Doch der SC Paderborn hat in dieser Saison bereits bewiesen, dass er ein ernstzunehmender Gegner ist.

Die Stärken und Schwächen beider Teams

Paderborns Filip Bilbija ist mit vier Treffern der beste Torschütze in dieser DFB-Pokal-Saison. Jeder seiner vier Schüsse landete im Tor, zudem übertraf er seinen Expected-Goals-Wert so deutlich wie kein anderer Spieler in dieser Saison im Wettbewerb. Der SC Paderborn hat die mit großem Abstand beste Chancenverwertung aller Teams (67%), und damit eine mehr als doppelt so gute wie die Werkself (33%). Auf der anderen Seite erzielte Bayer 04 Leverkusen unter allen Teams die meisten Tore in dieser DFB-Pokal-Saison (13). Mit fünf direkten Torbeteiligungen (3 Tore, zwei Assists) ist Leverkusens Amine Adli der geteilt beste Scorer in dieser DFB-Pokal-Saison.

Die Ausgangslage vor dem Spiel

Der SC Paderborn schied bei 14 von 18 DFB-Pokal-Duellen gegen Bundesligisten aus, allerdings gelangen drei der vier Erfolge in den jüngsten fünf solcher Spiele. Mit einem Weiterkommen würde der SC Paderborn sein bestes Resultat im DFB-Pokal einstellen. Bayer 04 Leverkusen könnte erstmals seit der Saison 2019/20 wieder ins DFB-Pokal-Viertelfinale einziehen. Der SC Paderborn setzte sich in sechs der jüngsten neun DFB-Pokal-Spiele gegen höherklassige Teams durch, das sind anteilig 67%. Bei den jüngsten sechs dieser Duelle wechselten sich Weiterkommen und Ausscheiden immer ab. Bayer 04 Leverkusen verlor sein letztes Heimspiel im DFB-Pokal, bei den vier Heimspielen davor siegte die Werkself dagegen immer. Der SC Paderborn kam hingegen bei seinen drei jüngsten Auswärtsspielen in diesem Wettbewerb bei einem Torverhältnis von 20:1 weiter. Es bleibt also spannend, welche Serie heute Abend fortgesetzt wird.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen SC Paderborn 07 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

DFB-Pokal heute: Wo wird Bayer 04 gegen SCP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

DFB-Pokal: Bayer 04 Leverkusen gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Bayer 04 Leverkusen gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch die anderen Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zum DFB-Pokal!

Die Highlights der DFB-Pokalspiele werden am Folgetag auf unserem Sportsender SPORT1 gezeigt.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 am Folgetag ab 0:00 Uhr on-demand alle Highlights in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

