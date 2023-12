DFB-Pokal heute: Saarbrücken - Frankfurt LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Im heutigen Achtelfinalspiel des DFB-Pokals treffen der 1. FC Saarbrücken und Eintracht Frankfurt aufeinander. Die Partie findet um 18:00 Uhr statt und verspricht eine spannende Begegnung zu werden. Die beiden Mannschaften haben in der Vergangenheit bereits drei DFB-Pokal Partien gegeneinander ausgetragen. Im Achtelfinale 1990/91 konnte sich Eintracht Frankfurt nach einem 0:0 im Wiederholungsspiel mit 3:2 durchsetzen. Auch in der ersten Runde 1995/96 ging die SGE als Sieger hervor, damals mit einem 2:1.

Die Bilanz spricht für Frankfurt

Trotz der bisherigen Bilanz, die eher für Frankfurt spricht, hat Saarbrücken in der Vergangenheit bewiesen, dass sie auch gegen klassenhöhere Teams bestehen können. So gewann der 1. FC Saarbrücken in der zweiten Runde gegen den FC Bayern mit 2:1 und steht wie bei der bislang letzten Pokalteilnahme 2019/20 erneut im Achtelfinale. Seit der Saison 2019/20 konnte sich der FCS in sechs seiner sieben Pokalrunden durchsetzen, einzige Ausnahme war das 0:3 gegen Bayer 04 Leverkusen im Halbfinale 2019/20. In allen sechs Duellen setzte sich der FCS gegen klassenhöhere Teams durch, was zeigt, dass sie auch gegen Eintracht Frankfurt eine Chance haben könnten.