DFB-Pokal heute: Stuttgart - BVB LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Im Achtelfinale des DFB-Pokals treffen heute Abend um 20:45 Uhr der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund aufeinander. Beide Teams haben eine reiche Geschichte im Wettbewerb, wobei Dortmund die längste laufende Serie aller Vereine im Achtelfinale aufweist - 13 Saisons in Folge. Der VfB Stuttgart hingegen schied bei drei der letzten vier Teilnahmen in dieser Runde aus. Die einzige Ausnahme war die Vorsaison, als sich Stuttgart mit 2:1 beim SC Paderborn durchsetzte. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams im DFB-Pokal endete mit einem 3:1 Sieg für Dortmund im Viertelfinale der Saison 2015/16.

Trainerduell und aktuelle Form

Die Trainer der beiden Mannschaften, Edin Terzic von Dortmund und Sebastian Hoeneß von Stuttgart, haben bereits eine interessante Geschichte. Terzic konnte keines seiner drei Pflichtspiele gegen Hoeneß gewinnen. Nur gegen Pep Guardiola trat Terzic öfter an, ohne zu gewinnen. Beim letzten Ligaduell Mitte November konnte Stuttgart eine Serie von fünf sieglosen Pflichtspielen gegen Dortmund beenden. Der VfB könnte nun erstmals seit 2005 mehrere Pflichtspielsiege in Folge gegen Dortmund feiern.

Schlüsselspieler und Statistiken

Marco Reus, der beim letzten Pokalspiel gegen Hoffenheim sein 14. Tor für Dortmund schoss, könnte mit einem weiteren Treffer mit Pierre-Emerick Aubameyang gleichziehen. Nur Manni Burgsmüller erzielte mehr Tore für Dortmund im DFB-Pokal. Beim letzten Pokalspiel in Stuttgart 2016 war Reus an zwei Toren direkt beteiligt. Auf der anderen Seite hat Stuttgart in dieser Pokalsaison den geringsten Expected-Goals-Against-Wert (0.6) und konnte in den ersten beiden Spielen ohne Gegentor bleiben. Seit Beginn der Saison 2020/21 bewahrte Stuttgart im DFB-Pokal acht Weiße Westen, Dortmund sogar neun. Nur RB Leipzig hat in diesem Zeitraum mehr Weiße Westen bewahrt.