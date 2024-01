DFB-Pokal: Hertha-Traum geplatzt! Kaiserslautern eiskalt - zweiter Halbfinalist fix

Jan Elvedi brachte die Gäste in der 5. Minute in Führung, Richmond Tachie legte noch vor der Pause nach (38.). Filip Kaloc machte mit einem Distanzschuss in Durchgang zwei dann alles klar (69.). Fabian Reese betrieb in der Nachspielzeit noch Ergebniskosmetik.

Über 10.000 Gäste-Fans angereist

Finalcharakter hatte für beide Traditionsvereine bereits der Mittwochabend. Erstmals in dieser Saison waren zu einem Spiel der Hertha 74.475 Zuschauer gekommen, aus der Pfalz waren 10.000 Fans angereist - zu großen Teilen in Sonderzügen. Erinnerungen wurden wach an Zeiten, als sich beide Klubs regelmäßig in der Bundesliga begegneten und Lautern 1990 und 1996 in Berlin den Pokal holte.