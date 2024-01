DFB-Pokal: Warum sich das Viertelfinale über zwei Wochen zieht

Für manchen Kritiker dieser Regelung zieht sich der Wettbewerb dadurch wie Kaugummi - doch beschlossen ist nun einmal beschlossen! Erstmals in der jüngeren Geschichte wird das Viertelfinale im DFB-Pokal (ab Di., 30. Januar, mit der Partie FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf ab 20.45 Uhr im Liveticker) über einen Zeitraum von mehr als zwei Wochen ausgetragen. Mehr noch: Dabei werden die vier Partien auch an vier unterschiedlichen Tagen angepfiffen - weil das der neue TV-Vertrag so vorsieht.