DFB-Pokal: Leverkusen im Halbfinale gegen Düsseldorf

Das ergab die Auslosung am Samstagabend im Aktuellen Sportstudio des ZDF. Die Partien finden am 2. und 3. April statt, das Finale steigt am 25. Mai im Olympiastadion in Berlin. Das Spiel zwischen Bayern-Bezwinger Saarbrücken und den Gladbachern wird am 12. März nachgeholt. Die Begegnung war am vergangenen Mittwoch abgesagt worden, nachdem starker Regen den Platz aufgeweicht hatte.