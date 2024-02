DFB-Pokal: U17-Held Heide lost Halbfinale aus

U17-Weltmeister Konstantin Heide lost das Halbfinale des DFB-Pokals am Samstagabend (ab 23.00 Uhr) im Aktuellen Sportstudio aus. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit. Die Halbfinal-Partien finden am 2. und 3. April statt, das Finale steigt am 25. Mai im Olympiastadion in Berlin.