DFB-Pokal: Fix! Dann wird Saarbrücken vs. Gladbach nachgeholt

Das Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen Drittligist 1. FC Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach wird am 12. März nachgeholt. Das gab der Deutsche Fußball-Bund bekannt. Die Partie war am Mittwoch abgesagt worden , nachdem starker Regen den Platz aufgeweicht hatte. Eine funktionierende Drainage ist im Ludwigspark von Saarbrücken nicht vorhanden.

„Es ist gut, dass der DFB schnell einen neuen Termin finden konnte“, sagte Gladbachs Sport-Geschäftsführer Roland Virkus: „Jetzt wird es darauf ankommen, dass der Platz im Ludwigsparkstadion an diesem Spieldatum eine reguläre Austragung der Partie erlaubt.“ Somit steigt das Spiel zeitgleich zu zwei Achtelfinalrückspielen der Champions League (FC Arsenal vs. FC Porto und FC Barcelona vs. SSC Neapel).